Patinador Enzo ficou em 3º em competição internacional de patins street

Enzo Vansuita de Mesquita, 11 anos, foi o 3º colocado no E-FISE Junior By Hot Wheels, uma competição de vídeos voltada aos praticantes de esportes radicais, com idades entre 5 a 16 anos. O patinador venceu na categoria Roller Kids Boys (8 a 12 anos). O concurso elegeu os vencedores por votação popular, que representou 50% dos votos – nessa categoria Enzo ficou em 1º – e mais as notas que foram dadas por uma comissão de juízes, outros 50%, somando as duas, ele ficou em 3º lugar.



“Agradeço a todos que de alguma maneira me ajudaram a tornar essa conquista possível. Estou muito feliz por este 3° lugar e por dividir o pódio com esses dois monstrinhos do patins street @bl8der.jakob e @elio_family.roulettes. Deixo aqui um agradecimento especial ao meu amigo Eliezer Borges, que prontamente fez toda a produção dos vídeos, desde a gravação até às edições e também aos meus principais cabos eleitorais: maus pais Evandro e Ana Paula, minha vó Edileia, meu colégio Metropolitana e ao Jornal O Popular”, disse o patinador.



Enzo também participa do Circuito Catarinense de Patins Street, onde já foi campeão de duas etapas e irá disputar a final no dia 10 de dezembro, em Florianópolis. Nessa competição, o jovem tem grandes chances de ser campeão.