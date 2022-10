Patinador Enzo Mesquita está na final de competição internacional de patins street

O atleta araucariense Enzo Vansuita de Mesquita, 11 anos, participa de uma competição internacional online de patins street e está entre os 12 finalistas. O E-FISE Junior By Hot Wheels é um concurso de vídeos para praticantes de esportes radicais, com idades entre 5 a 16 anos. Enzo disputa na categoria Roller Kids Boys (8 a 12 anos). “A FISE é uma espécie de federação de esportes radicais na Europa, porém já organizou campeonatos até na China. Com a pandemia, estas competições se tornaram virtuais e este é o terceiro ano neste formato. O Enzo enviou um vídeo e encaminhou para a plataforma do concurso, se classificou e está na final”, disse o pai Evandro.



O vencedor será escolhido por votação popular (50%) e por notas que serão dadas por uma comissão de juízes (50%). Para votar no vídeo do Enzo, é só acessar o Iink https://contest.e-fise.com/voteme/944521/671015270. A votação encerra no sábado (29/10) e o resultado será divulgado na segunda-feira (31).



Paralelamente a este concurso, Enzo está participando do Circuito Catarinense de Patins Street. Ele já foi campeão de duas etapas, uma realizada em Rio do Sul e outra em Itajaí. “O Paraná não tem competições organizadas de patins street, por isso o Enzo está disputando em Santa Catarina. O campeonato não separa atletas por idades, ou seja, crianças, jovens e adultos competem de igual pra igual, e o Enzo venceu duas etapas na categoria Estreantes. Ele está com uma excelente pontuação e tem grandes chances de ser campeão”, comemorou o pai. A final do Circuito Catarinense será no dia 10 de dezembro, em Florianópolis.



Segundo o pai, Enzo também já participou do Campeonato Brasileiro de Patins Street, em fevereiro deste ano, mas devido ao nervosismo da estreia em competições oficiais, ficou em 4º lugar.



O começo



Enzo Vansuita de Mesquita ganhou seu primeiro patins de brinquedo, digamos assim, no Natal de 2018. Em julho de 2021 ganhou um patins mais resistente, do tipo urbano, que dava para passear em parques. A partir daí, o pai Evandro começou a levar o filho para praticar em pistas. “Em dezembro de 2021 o Enzo ganhou um novo patins, dessa vez adequado para o street e desde então, não parou mais de patinar. Seu desenvolvimento no esporte tem sido surpreendente”, comentou Evandro.



O que é patins street



Para quem ainda não sabe, o street baseia-se em realizar gaps (saltos), giros e grinds (deslizar por corrimões), em obstáculos do cenário urbano como rampas, cantoneiras, corrimões e escadarias e em pistas especializadas para isso, chamadas de Skateparks.

Para acompanhar a rotina do patinador Enzo, é só segui-lo no Instagram “enzo_inline”