Patinadoras de Araucária conquistam pódio no Brasileiro de Patinação de Velocidade

Duas patinadoras da equipe Storm de Araucária conquistaram pódio no Campeonato Brasileiro de Patinação de Velocidade, realizado nos dias 26 e 27/11, em Brasília (DF). Julia Bueno Postiglioni, 10 anos, foi campeã na categoria Pré Mirim e ganhou 3 medalhas de ouro e 1 de prata, e Letícia Isabelly Soniviski, 8 anos, foi vice-campeã na categoria Mini Mirim e conquistou 4 medalhas de prata. As atletas são estreantes na competição e representaram o Paraná. Recém criada, a equipe Storm (que quer dizer tempestade), conta com 13 patinadores, eles treinam três vezes por semana, no Parque Cachoeira. Além da integrante Júlia, que conquistou ouro no campeonato, outras duas meninas moram em Curitiba e vêm para Araucária treinar.

“Esse campeonato acontece todos os anos, mas esta foi a primeira vez que conseguimos participar, até então, os patinadores do Paraná participavam apenas de competições regionais e estaduais. O Brasileiro e o Open Brasil são muito importantes porque as crianças pontuam para entrar no ranking e participar de seletivas da seleção brasileira, para poder representar o Brasil em panamericanos, sul-americanos e mundiais”, comentou o instrutor e técnico Rogério Faustino, que comanda a equipe juntamente com a esposa Adriana de Araújo, estudante de Educação Física.

O casal tem dois filhos que também participam da equipe, inclusive um deles tem apenas 5 anos e é considerado o menor patinador de velocidade do Brasil. “Meus filhos são muito bons nos patins e assim como eles, outras crianças também tem um excelente potencial para patinação, por isso resolvemos montar a equipe, para incentivá-las a seguir na modalidade. Dos nossos atuais alunos, a maioria já praticava patinação antes, porém não tinha a oportunidade de participar de competições oficias. Nossos patinadores serão atletas federados e confederados. Aliás, é o sonho de todo treinador, ver seus alunos participando de competições”, disse Rogério.

Buscando apoiadores

Para chegar até Brasília e participar do Campeonato Brasileiro, a equipe teve que desembolsar recursos, o que dificultou a participação de mais patinadores. “Conseguimos levar apenas duas patinadoras: a Letícia, que iniciou na patinação há menos de 8 meses, porém competiu de igual pra igual com meninas bem experientes, algumas participantes do Brasileiro pela 5ª vez, e a Julia, que é de Curitiba, mas vem treinar conosco e é um talento na patinação”, explicou o treinador.

Além da Julia e da Letícia, fazem parte da equipe Storm os patinadores Giovana (11 anos); Nicolas (10 anos); Daniel Victor (10 anos) e José Miguel (5 anos- filhos de Rogério e Adriana); Marcela (9 anos); Julia Bueno (10 anos – de Curitiba); Julia Sierra (11 anos – de Curitiba); Kauan Rafael (17 anos); Miguel Javorski (10 anos); Samuel Maurentino (9 anos); e Yasmin (8 anos).

Se você ficou interessado em patrocinar a equipe Storm ou quer que seu filho(a) participe do grupo, entre em contato pelo fone 41 99167-4475 — Rogerio.