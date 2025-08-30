Os atletas Master da Equipe Storm de Patinação estão em plena preparação para participar do Speed Inline – Circuito Panamericano de Patinação de Velocidade, que será realizado no domingo, 31 de agosto, em Elias Fausto (SP). O circuito conta com 3,5 quilômetros de extensão e 10 metros de subidas acumuladas por volta.

Será um grande evento, reunindo diversos patinadores de alto nível, vindos de vários estados do Brasil, em uma celebração de esporte, velocidade e superação. “Nesta prova, o atleta terá 50 minutos para completar o maior número possível de voltas, um desafio e tanto, mas a Storm estará presente com seus representantes Master, levando determinação, espírito esportivo e paixão pela patinação”, afirma Rogério, responsável pelo grupo.

Os atletas que irão participar do circuito são Isadora Madalosso, Jefferson Braz, Ronaldo Bergamo, Manoel Oliveira, Daniel Schutz, Ricardo e Renildo José.

