Patinadores disputarão o Campeonato Brasileiro que acontece no final de semana em Araucária

O Campeonato Brasileiro de Patinação de Velocidade – etapa rua será neste final de semana, dias 15 a 17 de março, na sexta, das 14 às 18h e no sábado e domingo das 8h às 18h, no Parque Cachoeira. A etapa acontece em Araucária porque o Município já faz parte do calendário oficial de provas da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação – CBHP e está apto a receber competições de nível nacional.

Os patinadores da Storm, equipe local, estão preparados para arrasar nesta competição. Ao todo serão 16 patinadores, que irão disputar em várias categorias. São elas: José Miguel de Araújo e Julia Spies na Mini Mirim; Victoria Rufino, Victoria Hangai e Manuella Mesgaliski na Pré Mirim; Daniel Victor, Nicolas Padilha e Marcela Alvarenga na Mirim; Giovana Padilha e Julia Sierra na Pré-Junior; Kauan Rafael e Dilmer Antônio no Sênior; Jeferson Braz na Master 30; Ronaldo Bergamo na Master 40; Manoel Oliveira da Silva no Master 60; e Adriele Marin da Silva na Estreantes acima de 15 anos.

Na sexta-feira acontece a abertura oficial do campeonato e as disputas vão acontecer no sábado e domingo, com entrega de premiações aos vencedores no final.