Patriotas apresenta elenco que disputará a Segundona Paranaense 2025

Na noite desta quinta-feira, 10 de abril, o time do Patriotas apresentou o elenco profissional que disputará o Campeonato Paranaense de Futebol da 2ª divisão – 2025. A apresentação aconteceu em cerimônia realizada na sede administrativa da Fertilize Adubos, em Araucária.

Reunidos no evento, atletas, comissão, staff e diretoria foram devidamente apresentados e discutiram ideias, propostas e perspectivas para essa temporada.

O Patriotas fará sua estreia no próximo sábado (12/04), às 18h30, contra a equipe do Nacional. A partida será no Gigante do Itiberê, em Paranaguá.

POR POUCO

Por dois anos consecutivos (2023 e 2024) o Quadricolor bateu na trave e foi eliminado nas semifinais da Segundona, perdendo a chance se subir para a elite do futebol paranaense. No ano passado, apresentou uma das melhores campanhas da competição e chegou à semifinal como um dos favoritos ao título, porém caiu diante do Paraná Clube, que brigava desesperadamente pelo retorno à elite do futebol paranaense.