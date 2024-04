Patriotas atropela o Prudentópolis na quinta rodada do Paranaense Sub-20

Superior em campo o tempo todo, o Patriotas FC atropelou o Prudentópolis na quinta rodada do Campeonato Paranaense Sub-20, realizada no sábado (13/04). O time recebeu o adversário em casa, no CT Toca do Jacaré e, sem cerimônia, aplicou uma goleada de 6X0.

O Patriotas abriu o placar logo aos 44 minutos do primeiro tempo, com o gol de Vitor Hugo. Mas um gol era pouco para um time que estava disposto a “massacrar” o adversário. Sendo assim, os jogadores voltaram do vestiário com tudo para encarar o segundo tempo. Foi então que aos 15 minutos, Diogo Henrique marcou mais um gol, colocando o Patriotas na frente. Apenas três minutos depois, Diogo marcou o seu segundo gol na partida, elevando o placar a 3X0.

No restante do jogo, nada mais parou o Patriotas, aos 26 minutos o time cavou seu quarto gol, com um belo chute de Vinicius Fernando. Vitor Hugo, o jogador que inaugurou o placar do jogo, marcou o quinto gol aos 32 minutos e Renilson Alvez fechou o placar com um gol aos 38 minutos.

No próximo sábado (20), às 15h30, o Quadricolor do Ganchinho enfrentará o Coritiba, no CT Bayard Osna. O jogo será válido pela sexta rodada da competição.