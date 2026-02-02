O clima no centro de treinamentos do Patriotas FC é de muita concentração e preparação para a estreia do time no Campeonato Paranaense da Segunda Divisão – Segundona Paranaense, no dia 28 de fevereiro, primeiro dia de jogos. A cada dois dias o clube vem anunciando nas suas redes sociais duas novas contratações para esta temporada, porém o elenco ainda não está totalmente completo.

“Estamos acompanhando jogadores de destaque da primeira divisão, e outros de diferentes estados, com negociações em andamento. Acredito que o elenco estará completo na próxima semana, para que possamos nos dedicar exclusivamente à parte tática, visando o campeonato”, afirmou o diretor de futebol José Negreiros.

O Patriotas vem treinando intensamente nos últimos dias, focando em táticas que possam tornar mais eficaz a capacidade ofensiva e defensiva da equipe. “Teremos um ou dois amistosos ainda esta semana, dando sequência ao processo, que está dentro do planejado. Dessa vez não deixaremos o acesso escapar”, ressalta Negreiros.

A estreia do time na Segundona Paranaense será contra o Batel, no dia 28 de fevereiro, com horário e local a serem definidos.

Edição n.º 1500.