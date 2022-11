Patriotas e Arapongas empatam no 1º jogo da semifinal

O Patriotas FC empatou o primeiro jogo da fase semifinal da Terceirona Paranaense contra o Arapongas EC, por 0X0, no sábado (29/10). A equipe começou a partida analisando o adversário porque se tratava de um mata-mata e não poderia correr riscos. Após os 10 minutos iniciais, o Patriotas foi pra cima e passou a administrar a partida, não permitindo que o Arapongas ultrapassasse o meio campo.



“No primeiro tempo, bem no momento em que mandávamos no jogo, a partida foi paralisada por conta da chuva com granizo. Isso nos atrapalhou um pouco. Depois tivemos um gol anulado, em um lance muito duvidoso, pois acreditamos que nosso jogador não estava impedido. No segundo tempo, continuamos mandando no jogo, sem sofrer com o ataque do adversário, pressionamos, porém não conseguimos balançar a rede”, disse Vinicius Azevedo, diretor do clube.



Segundo ele, a expectativa é fazer um grande jogo em casa, no segundo confronto com o Arapongas, que será no próximo domingo (06/11), às 15h30, no Estádio Durival de Britto e Silva, em Curitiba”, afirmou.



Para este jogo, o Patriotas fará uma promoção de ingressos, onde quem for com a camisa do time ou da seleção brasileira, entrará na faixa. O valor do ingresso para os demais torcedores também será promocional, antes custava 30 reais a inteira e 15 a meia e dessa vez terá valor único de 10 reais.