Patriotas e Araucária empatam na rodada de estreia do Paranaense Sub-20

Um empate de 1X1 marcou a estreia dos times do Patriotas FC e do Araucária EC no Campeonato Paranaense Série A – Sub-20. A rodada aconteceu no último domingo (30/03), no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva. A partida foi bem disputada, com muitos acréscimos: 6 minutos em cada tempo, em virtude da retirada (de maca) de atletas supostamente lesionados e comemorações de gols, além de algumas substituições no segundo tempo.

Comandado pelo técnico Vinicios Fragoso, o Quadricolor abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, com o gol do jogador Ruan Cruz. O time seguiu em vantagem no placar até quase o final do jogo, quando aos dois minutos dos acréscimos, Hiago Kuss, do Cacique, sob o comando do técnico Donizete Barbosa, marcou o gol de empate.

Os dois times voltam a jogar no próximo sábado (05/04), pela segunda rodada do Paranaense Sub-20. O Araucária enfrentará o Cascavel às 15h30, em estádio a ser definido, e o Patriotas terá como adversário o Operário, às 15h30, no CT Toca do Jacaré.

Edição n.º 1459.