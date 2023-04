Patriotas e Araucária voltam a jogar pelo Paranaense Sub 20 no sábado (15)

Após uma semana de folga por conta do feriadão de Páscoa, os times do Patriotas FC e do Araucária ECR retornarão aos campos para a segunda rodada do Campeonato Paranaense de Futebol Sub 20 – temporada 2023. O Patriotas jogará às 15h30, contra o Coritiba, no Centro de Treinamento Bayard Osna, em Colombo e o enfrentará o Hope Internacional, às 15h30, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

O Patriotas vem de um empate de 1X1 com o São Joseense e o Araucária estreou com derrota de 4X0 para o Paraná Clube. Ambos os times estão acertando os erros que cometeram nos primeiros jogos para buscar resultados positivos na segunda rodada.

Edição n. 1358