Patriotas e São Joseense empatam na Copa Paraná Sub-20 e Chegará à final quem vencer o 2º jogo 

Na primeira partida da fase semifinal da Copa Paraná Sub-20, realizada no sábado (02/11), o Patriotas FC empatou com o São Joseense em 1×1. Com este resultado, seguirá para a final o time que vencer o confronto decisivo, marcado para o próximo sábado (09/11), às 15h. O Quadricolor tem a vantagem de jogar em casa, no CT Toca do Jacaré.

“Fizemos um primeiro tempo abaixo do esperado, já na segunda etapa fomos muito bem, inclusive o Ruan Lima marcou nosso gol já no início. Conseguimos finalizar oito vezes, contra apenas uma finalização deles, que foi justamente o gol que sofremos. Apesar de termos perdido muitas chances, dominamos o jogo, e poderíamos ter vencido por 3×1 ou 4×1”, descreve a diretoria do Patriotas.

Embora o São Joseense seja considerado um time bom e veloz, que toca muita bola, não dá pra afirmar que o Quadricolor está enfrentando um adversário pesado. Por isso, a expectativa é uma segunda partida melhor, mesmo porque o time não perdeu nenhum jogo em casa neste ano. “Já são 10 confrontos de invencibilidade, somando duas competições, e precisamos manter a excelente campanha, e buscar uma classificação tranquila”, ressalta a diretoria.

Edição n.º 1440.