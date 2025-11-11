No sábado (01/11), o Patriotas FC foi até a Vila Capanema, em Curitiba, para enfrentar o Paraná Clube pelo jogo de volta das semifinais da Copa Paraná Sub-20, e com o empate de 1X1, se despediu da competição. O Quadricolor precisava vencer a partida por dois gols de diferença, ou ainda por um gol para levar à decisão aos pênaltis, o que não aconteceu.

No primeiro tempo o Patriotas foi superior em campo, teve sete oportunidades de gol, enquanto o Paraná Clube ameaçou apenas duas vezes. Mesmo assim, ninguém conseguiu abrir o placar.

No segundo tempo, aos 3 minutos, Mateus Gustavo inaugurou o placar para o Patriotas. Diante da ameaça real do Quadricolor se agigantar e marcar mais um gol para levar a decisão aos pênaltis ou ainda marcar mais dois gols e vencer a partida, o Paraná Clube foi pra cima e buscou o empate aos 6 minutos, com Maycon Vinicius. Com esse resultado, os paranistas comemoraram a vaga na final da Copa Sub-20.

