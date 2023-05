Patriotas empata com o Andraus e se mantém na vice-liderança

O empate em 0X0 contra o Andraus no jogo do último domingo (14/05), na Vila Capanema, fez o Patriotas se manter na vice-liderança da Segundona Paranaense 2023, atrás apenas do PSTC. “Não estávamos no nosso melhor dia, por isso o time não apresentou sua melhor performance. Embora não tenhamos jogado dentro do nível esperado, fizemos uma boa partida e conseguimos nos manter na vice-liderança, com 7 pontos.

O PSTC, que também tem 7, é o primeiro colocado pelo saldo de gols”, disse José Negreiros, diretor de futebol do clube.

No primeiro tempo o Patriotas ficou abaixo do que vinha produzindo. No segundo tempo foi melhor que o adversário, mas nem assim alcançou o resultado esperado. “Se conseguirmos nos manter na segunda posição já está ótimo, pois nosso objetivo maior é estar sempre entre os primeiros colocados nessa primeira fase”, afirma Negreiros.

No próximo sábado (20/05), às 15h30, o Patriotas enfrentará o Apucarana, no Estádio Olímpio Barreto, casa do adversário. “O Apucarana é nosso adversário direto na briga pelo acesso, no entanto, esperamos fazer um bom jogo”, completa o diretor.

Sub 20

Pelo Campeonato Paranaense Sub 20 o Patriotas também jogará no sábado (20/05), às 15h30, contra o Rio Branco, no CT Toca do Jacaré, em Curitiba.

