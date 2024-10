Patriotas empata com o Marcílio Dias e precisa vencer o Avaí para não ficar no sufoco

O Patriotas foi até a cidade catarinense de Itajaí na sexta-feira (04/10), para enfrentar o Marcílio Dias, pela quinta rodada da Copa Sul Sub-20. O jogo acabou ficando no empate de 0X0, ainda assim, o Quadricolor conquistou um ponto importante para sua sequência na competição.

No próximo sábado (12), às 15h, o Patriotas recebe em casa, no CT Toca do Jacaré, o time do Avaí, para o jogo válido pela última rodada da primeira fase. As disputas finais da etapa classificatória prometem aos torcedores confrontos bem equilibrados e muitas emoções.

“Basicamente existem 3 vagas para 5 times. Precisamos ganhar e torcer pelo tropeço de dois desses times (empate ou derrota). Em caso de empate com o Avaí, teremos que torcer pela derrota desses times. Ainda temos chance real de classificação, mas precisamos ganhar para não ficar no sufoco”, disse a diretoria.

