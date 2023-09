Patriotas empata com o Maringá e garante classificação antecipada para a próxima fase do Sub20

Após o empate em 1×1 contra a equipe do Maringá no último sábado (26/08), o Patriotas FC conquistou a classificação para as semifinais do Campeonato Paranaense Sub-20, faltando uma rodada para o fim da fase de grupos.

A equipe, que está no grupo K juntamente com o Athletico, também classificado, mostrou um ótimo desempenho ao longo do campeonato e agora aguarda ansiosa pelos dois classificados do grupo L, que é formado pelos times do Operário, Coritiba, Londrina e Paraná.

“Fizemos um jogo difícil contra o Maringá, o primeiro tempo terminou em 0X0. No começo do segundo tempo marcamos o primeiro gol e aos 43 minutos o juiz deu um pênalti pra eles, que empataram. Com 12 minutos de acréscimos na partida, eles vieram pra cima, mas conseguimos segurar e o jogo acabou empatado em 1X1. Com este resultado nos classificamos no Paranaense Sub20 e estamos praticamente dentro da Copa São Paulo”, comentou o diretor Jadir Setti.

Segundo ele, a classificação antecipada dá ao Patriotas a vantagem de ter mais tempo para se preparar e estudar seus futuros adversários nas semifinais. “A equipe está determinada a conquistar o tão almejado troféu e agora todos os olhos estão voltados para as próximas partidas do grupo L, pois delas sairão os outros dois times que irão disputar as semifinais do Campeonato Paranaense Sub-20 contra o Patriotas e o Athletico-PR”, declarou.

