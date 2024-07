Patriotas empata com o Paraná Clube no jogo de ida e precisa vencer a partida de volta

O Patriotas FC empatou com o Paraná Clube no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão – Segundona Paranaense, realizado no sábado (06/07), no Estádio Atílio Gionédis. Contrariando as torcidas, que acreditavam numa partida acirrada e cheia de gols, nenhum dos dois times conseguiu abrir o placar e o jogo encerrou em 0X0.

A partida de volta da semifinal será no domingo (14), às 11h, no Estádio Major Antônio Couto Pereira. Quem vencer garante a vaga para a grande final e disputará o título com o vencedor da série entre Paranavaí X Rio Branco, que também empataram em 1X1 na partida de ida.

Vale lembrar que o campeão e o vice da Segundona Paranaense estarão automaticamente classificados para disputar a Primeira Divisão do futebol paranaense em 2025.

Sub-20

O Patriotas empatou com o Araucária ECR em 1X1 na última rodada do Paranaense Sub-20, realizada no sábado (06/07), no Estádio Atílio Gionédis. O time ficou em 3º lugar do Grupo D, com 11 pontos, e se classificou para as quartas de final.

O jogo contra o Cacique foi equilibrado e terminou em 0X0 no primeiro tempo. Aos 8 minutos do segundo tempo, Patrick dos Santos abriu o placar para o Patriotas e quase no final da partida, aos 50 minutos, o Araucária conseguiu buscar o empate.

A tabela dos jogos das quartas de final ainda não foi divulgada pela Federação Paranaense de Futebol, entidade organizadora da competição.

