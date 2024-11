Patriotas enfrentará o São Joseense nas semifinais da Copa Paraná Sub-20

Nesta quarta-feira (30/10) o Patriotas recebeu em casa o Operário, pela última rodada da fase de grupos da Copa Paraná Sub-20. O jogo aconteceu no CT Toca do Jacaré e acabou no empate de 3X3, tirando os 100% de aproveitamento do Quadricolor. No entanto, o time soma 9 jogos de invencibilidade (7 vitórias e 2 empates), acumulando a Copa Sul e a Copa Paraná.

Dos três gols do Patriotas, dois foram marcados pelo jogador Ruan Lima e um foi do Renilson Alves (Maranhão).

Pelas semifinais, o Quadricolor enfrentará o São Joseense, em jogos de ida e volta. A primeira partida será no próximo sábado (02/11), às 15h, fora de casa, no Estádio do Pinhão; e no sábado seguinte (09), às 15h, recebe o adversário em casa, no CT Toca do Jacaré.

Edição n.º 1439.