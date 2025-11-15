O time feminino do Patriotas FC fez seu primeiro jogo no Campeonato Paranaense Feminino no domingo (09/11), na Arena Vermelha, e foi superado pelo Novo Mundo por 3X2. Para a diretoria do clube, o placar não reflete o que foi o jogo, considerando que as meninas demonstraram muita garra em campo. “Infelizmente o rival foi superior no placar, no entanto, apesar do resultado, os torcedores podem se orgulhar do que as meninas fizeram, porque mesmo perdendo por três gols, elas foram guerreiras e conseguiram marcar dois gols no finalzinho do segundo tempo e diminuir a diferença para apenas um gol”, disse a diretoria.
O Patriotas sofreu o primeiro gol aos 19 minutos do primeiro tempo e a etapa terminou com o Novo Mundo em vantagem no placar. No segundo tempo, o adversário conseguiu marcar mais dois gols, aos 23 e aos 36 minutos. Embora estivesse perdendo por 3X0, o Patriotas não se deu por derrotado, partiu pra cima e marcou seu primeiro gol aos 38 minutos, com a jogadora Momesso. Quatro minutos depois, Barbieri marcou o segundo gol. Faltando poucos minutos para a reta final da partida, as meninas do Quadricolor não tiveram mais chance de buscar o empate.
Além do Patriotas, mais três times participam da competição organizada pela Federação Paranaense de Futebol: Coritiba, Toledo e Novo Mundo.
Na segunda rodada, as meninas do Quadricolor vão encarar o Toledo em casa, no CT Toca do Jacaré, às 15h30 de domingo (16/11). A partida terá transmissão ao vivo pela JacaréTV, no Youtube.

Edição n.º 1491.