Patriotas FC empata 1º jogo da final da Terceirona Paranaense e responsabilidade aumenta

O Patriotas FC empatou com o Grêmio Maringá em 1X1 no primeiro jogo da final da Terceirona Paranaense, realizado no domingo (13/11), na Vila Capanema, em Curitiba.

Com este resultado, a situação do time para a partida de volta se complicou, já que somente a vitória interessa. “Era um jogo muito difícil, duas equipes que investiram no campeonato e ambas com um elenco muito bom. Eles tiveram duas chances no início e depois nós conseguimos mandar no jogo. Tivemos boas chances de abrir o placar ainda no primeiro tempo. Logo no início do segundo tempo abrimos o placar com o gol do zagueiro Murilo Batalha e continuamos jogando melhor. No entanto, em uma escapada do Maringá, aos 38 minutos, o árbitro marcou um pênalti em um lance duvidoso e eles chegaram ao empate. Ainda tentamos marcar o gol da vitória nos minutos finais, com chances claras, mas o gol não veio”, explicou Vinicius Azevedo, um dos diretores do clube.

Na partida de volta, que será no próximo domingo (19/11), às 15h30, no Estádio Willie Davids, em Maringá, quem vencer leva o título. Em caso de empate, a decisão vai para as penalidades.