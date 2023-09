Patriotas FC empata com o Londrina no jogo de ida e terá que vencer para chegar à final do Paranaense Sub20

Em uma partida onde predominou o equilíbrio, mas que deixou as torcidas com os nervos à flor da pele, o Patriotas FC empatou o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paranaense Sub20 contra o Londrina, em 1X1.

Já no primeiro tempo o Quadricolor do Ganchinho teve um pênalti contra, porém o goleiro Lucas defendeu a cobrança com toda categoria, evitando que o adversário abrisse o placar. O Patriotas também desperdiçou três oportunidades de gol e o placar se manteve em 0X0.

No segundo tempo o Alviceleste aproveitou um contra-ataque e aos 20 minutos conseguiu marcar seu primeiro gol, mas o Quadricolor não se deixou abater e seguiu na pressão, na busca pelo empate, que veio aos 40 minutos, através de uma bela cobrança de falta do volante Kauan.

O Patriotas jogou a partida de ida em casa, agora terá que ir até Londrina no próximo sábado (23), às 15h30, para tentar superar o adversário. A expectativa para este confronto é grande, já que as duas equipes são fortes e ao longo da competição vem mostrando um excelente futebol.

Edição n.º 1381