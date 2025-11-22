O recém-criado time feminino do Patriotas FC jogou contra o Toledo na segunda rodada do Campeonato Paranaense Feminino e o jogo acabou tudo igual no placar: 0X0. A partida aconteceu no domingo (16/11), no CT Toca do Jacaré.

Com este resultado, o time é o terceiro colocado na tabela, com dois jogos, sendo uma derrota e uma vitória. Vale lembrar que apenas quatro times disputam o Paranaense Feminino: Patriotas, Coritiba, Toledo e Novo Mundo.

Na terceira rodada, as meninas do Quadricolor vão encarar o Coritiba, às 15h30 de domingo (23/11), no CT Bayard Osna, em Curitiba.

Edição n.º 1492.