Patriotas FC empata jogo com o Batel, mas segue na liderança do Grupo A

O Patriotas FC sofreu seu primeiro empate fora de casa pelo Campeonato Paranaense da Terceira Divisão – Terceirona. O time enfrentou o AA Batel no sábado (01/10) no Estádio Waldomiro Gelinski, em Guarapuava. Válido pela segunda rodada do returno da competição, o jogo acabou empatado em 0X0. “Foi um jogo truncado, o campo era muito ruim e isso prejudicou nosso time, que joga com a bola no pé”, comentou o diretor Vinicius Azevedo.

Com o empate, o Patriotas manteve a liderança do grupo A da Terceirona, com 16 pontos. No próximo domingo (09/10) enfrentará o Araucária ECR, às 15h30, no Estádio Dorival Britto e Silva (Vila Capanema).

Sub 20

No Campeonato Paranaense Sub20 a situação do Patriotas se complicou ainda mais após a derrota para o Coritiba, por 2X0. A partida foi na sexta-feira (30/09), no CT Toca do Jacaré, em Curitiba. Esta foi a terceira derrota do time na 1ª rodada da 3ª fase.

“Apesar da derrota, foi uma das nossas melhores partidas, jogamos bem, mas infelizmente não conseguimos marcar. O Coritiba conseguiu um gol no fim do primeiro tempo, e logo no início do segundo tempo marcou o segundo gol, de pênalti. Tivemos duas bolas na trave, não era nosso dia”, avaliou Azevedo.

O time ainda tem chance de classificação, mas não pode nem pensar em empate ou derrota nas duas próximas partidas. Na quarta-feira (12/10), o Patriotas enfrentará o Londrina, às 15h, no CT Toca do Jacaré, em Curitiba.