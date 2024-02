Patriotas FC está com suas equipes afinadas para estrear na Segundona Paranaense e no Sub-20

A temporada de competições está sendo aguardada com muita expectativa pelo Patriotas Futebol Clube. Suas equipes estão prontas para estrear em duas das principais competições do Estado: o Campeonato Paranaense da Segunda Divisão – Segundona e o Campeonato Paranaense Sub-20. Enquanto isso, o clube vem intensificando os treinos e reforçando seu elenco.

A mais nova contratação foi o técnico Alan Ribeiro, na categoria Sub-20, ele atuava no Coritiba. O time também contratou o zagueiro Federico, de 17 anos, que jogou a última Pré-Copa pelo Patriotas do Paraguai; o meia Brahian, 18 anos, campeão pelo Patriotas da 1ª Divisão; e o atacante Lucas, de 18 anos. “Eles chegaram para compor o elenco 2024, em um intercâmbio entre os dois clubes”, citou o departamento de Comunicação do Patriotas.

O arbitral do Sub-20 aconteceu no dia 7 de fevereiro, onde foram definidas todas as regras da competição. O Patriotas é cabeça de chave do grupo B, que contará com 12 equipes, classificando apenas 6 para a próxima fase. Os jogos serão transmitidos pela Rede TV União, emissora oficial do Patriotas no Campeonato Paranaense Sub-20.

Profissional

A Segundona Paranaense ainda está sem data de início e a apresentação do elenco do Patriotas começa dia 01/03. A competição reunirá outras 24 equipes, divididas em 2 grupos. O Patriotas está no grupo B e é cabeça de chave da competição, por ter sido um dos melhores colocados em 2023.

Os confrontos

Patriotas X Iraty

16/03 às 15h30 Patriotas X AA Batel

23/03 às 15h30 Patriotas X CA Cambé

30/03 às 15h30 Patriotas X Apucarana Sports

06/04 às 15h30 Patriotas X Prudentópolis

13/04 às 15h30 Patriotas X Coritiba

20/04 às 15h30 Patriotas X Rio Branco

22/04 às 15h30 Patriotas X Andraus

04/05 às 15h30 Patriotas X Paraná Clube

11/05 às 15h30 Patriotas X Operário

18/05 às 15h30 Patriotas X REC

25/05 às 15h30

Edição n.º 1403