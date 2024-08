Patriotas FC estreia na Copa Sul Sub 20 no dia 7 de setembro

O Patriotas FC se prepara para estrear em mais uma importante competição: a Copa Sul 2024 – categoria Sub 20. O primeiro jogo será em casa, no CT Toca do Jacaré, no dia 7 de setembro, às 15h, contra a equipe do Brusque.

No dia 14 o time enfrentará o Figueirense, às 15h, no CT Cambirela; dia 21, às 15h, o jogo será contra o Criciúma, no CT Antenor Angeloni; dia 28, às 15h, o Patriotas recebe em casa o Hercílio Luz; dia 05 de outubro, às 15h, a partida será contra o Marcílio Dias, no Estádio Hélio Wippel; e no dia 12 o time volta a jogar em casa, às 15h, contra o Avaí.

Para disputar a Copa Sul, o Patriotas manteve sua base, que fez bela campanha no Estadual, mas vem se reforçando nas últimas semanas já pensando na competição. Recentemente, foram anunciados cinco jogadores do Patriotas FC do Paraguai, time co-irmão. Federico, Lucas, Brahian, Pablo, Ivan já estão integrados ao time no Brasil.

Edição n.º 1429.