Patriotas FC estreia na Copinha São Paulo no dia 4 de janeiro contra o Cuiabá

O Patriotas FC fará sua estreia na 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior – Copinha de 2024 no dia 4 de janeiro, às 15h15, contra a equipe do Cuiabá. No dia 7 o time volta a jogar pela segunda rodada, dessa vez contra o Taubaté, às 13h, e o jogo da terceira rodada será no dia 10, às 13h, contra o Internacional. Estes são os três times que estão no grupo do Patriotas, conforme sorteio realizado no dia 22/11 pela Federação Paulista de Futebol.

No primeiro jogo o Quadricolor do Ganchinho terá que passar pelo Cuiabá (MT), um time campeão estadual e destaque na sua região. Na segunda partida vai encarar o Taubaté (SP), uma equipe tradicional na Copinha; e no terceiro jogo enfrentará o Inter de Limeira (SP), que foi um dos semifinalistas do Campeonato Estadual da Categoria. Todas as partidas serão realizadas em Taubaté, cidade sede da primeira fase.

Para participar dessa competição, uma das mais importantes da categoria, o Patriotas vem treinando diariamente, inclusive realizando amistosos com outros times para testar seu elenco. “A preparação segue a todo vapor, estamos treinando forte, com o elenco fechado desde o dia 6 de outubro, pois os atletas tinham que estar no BID (boletim da CBF) até esta data”, disse a diretoria do Patriotas.

O clube ressaltou que após o Campeonato Paranaense contratou cerca de 10 jogadores para reforçar o elenco, entre eles cinco que eram da base do Paraná Clube, além de jogadores de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

A Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior – Copinha de 2024 acontecerá entre os dias 2 a 25 de janeiro, com a participação de 128 clubes, divididos igualmente em 32 grupos. Os dois melhores de cada chave avançam e a partir da segunda fase, os classificados serão conhecidos em jogo único, no sistema de mata-mata.

