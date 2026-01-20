O Patriotas FC está entre os times que apostam tudo nesta temporada de 2026 para conquistar o acesso à divisão de elite do futebol paranaense. Mas também terá que lutar por essa vaga durante o Campeonato Paranaense da Segunda Divisão – Segundona Paranaense, que começa em fevereiro.

O clube iniciou os treinamentos mais focados na competição há duas semanas, sob o comando do técnico Dudu Sales, para a sua estreia contra o Batel, no dia 28 de fevereiro. Sales, que possui licença A da CBF e acumula diversos outros cursos em sua carreira, chega ao Quadricolor após passagens pelo Batel, Iguaçu, Paranavaí, Prudentópolis, Itapirense e Sertãozinho. O técnico começou o trabalho, mas ainda aguarda a chegada de novos jogadores que irão completar o elenco.

Também recém contratado é o diretor de futebol José Negreiros, ex-atleta, de 45 anos, que volta a exercer a função que já ocupou no clube no ano de 2023. Negreiros será o responsável pela montagem e manutenção do elenco profissional do Jacaré. Ele atuou no cargo pelo Foz do Iguaçu, entre 2015 e 2023, onde também foi treinador em algumas oportunidades.

“Fico feliz em estar de volta ao Patriotas para assumir o compromisso gigantesco de conduzir o time ao acesso. As expectativas do clube são as melhores possíveis e a minha é muito mais, porque terei a segunda oportunidade de concluir essa missão. Venho conversando com os atletas, olho no olho, e tenho plena certeza de que cada um vai entregar o seu máximo. Não podemos deixar brechas para que possamos finalmente chegar ao nosso objetivo, que é o acesso”, declarou Negreiros.

Edição n.º 1498.