Patriotas FC garante vaga para a semifinal da Terceirona Paranaense

No domingo (23/10), o Patriotas FC venceu o Hope Internacional por 2X0, pela 5ª rodada do returno do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão 2022 e está na semifinal da competição. Esta foi a sétima vitória do time na competição. Os dois gols que garantiram a vitória e levaram a equipe à semifinal foram marcados pelo jogador Rodrigo Jesus.

“Fizemos uma boa partida, buscamos a vitória desde o início. Mesmo estando em primeiro lugar na classificação, sabíamos que qualquer deslize poderia nos eliminar do campeonato. Buscamos o gol logo pro nervosismo não atrapalhar e conseguimos abrir o placar no final do primeiro tempo, o que nos deu mais calma e confiança para jogar o segundo. Depois marcamos mais um gol e enfim conseguimos superar o Hope”, disse Vinicius Azevedo, um dos diretores do clube.

No próximo sábado (29), às 15h30, o Patriotas jogará contra o Arapongas, no Estádio Municipal Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio. O jogo será válido pela 1ª rodada da semifinal.

mb