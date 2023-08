Patriotas FC lamenta bolas na trave em derrota contra o Athletico no Paranaense Sub20

O Patriotas FC fez seu primeiro jogo pela 3ª fase do Campeonato Paranaense Sub20 no sábado (29/07) e acabou perdendo para o Athletico por 3X1.

Embora tenha feito uma ótima partida, o Quadricolor do Ganchinho perdeu três excelentes oportunidades de gol, inclusive acertou duas bolas na trave.

“Por conta dessas bolas na trave, um empate seria um resultado justo, mas infelizmente não deu, acabamos perdendo. Agora vamos pra briga contra o Foz do Iguaçu e o Maringá, os dois jogos serão em casa”, declarou o diretor-executivo do clube, Jadir Setti.

O jogo contra o Foz, válido pela segunda rodada, será no próximo sábado (05/08), às 15h30, no CT Toca do Jacaré, em Curitiba, com transmissão pela RTV União. A entrada será um quilo de alimento não perecível.

Edição n. 1374