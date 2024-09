Patriotas FC luta até o fim, mas sofre revés para o Criciúma

Em partida válida pela terceira rodada da Copa Sul Sub-20, o Patriotas foi até Criciúma no último sábado (21/09), enfrentar o time da casa, no CT Antenor Angeloni, e sofreu a derrota de 3×1. O adversário marcou seus dois gols ainda na primeira etapa da partida. No segundo tempo, com as alterações do professor Ageu Gonçalves, o Jacaré ficou mais ofensivo e foi em busca do resultado durante a etapa final.

Jogando com um a mais desde os 64 minutos de jogo, o Patriotas deteve as principais ações ofensivas da partida, porém parando na boa atuação do goleiro adversário. Aos 88 minutos, Maycon aproveitou a bobeira da zaga e diminuiu para o Patriotas, que se lançou ao ataque para buscar o ponto fora de casa. No contra-ataque, no último lance do jogo, o Criciúma marcou o terceiro e último gol da partida, fechando o placar em 3×1.

O próximo compromisso do Patriotas será em casa, no CT Toca do Jacaré, no próximo sábado (28), às 15h, contra a equipe do Hercílio Luz.

Edição n.º 1434.