Patriotas FC perde segundo jogo contra o Londrina e se despede do Paranaense Sub20

Em uma partida difícil, onde a pressão falou mais alto porque apenas a vitória interessava, o Patriotas FC acabou perdendo o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paranaense Sub20 contra o Londrina por 3X0. A partida, que foi antecipada para a terça-feira (19/09), aconteceu na casa do adversário, no CT SM Sports.

A derrota pegou a todos de surpresa, pois os dois times vinham de um empate de 1X1 no primeiro jogo e o que se esperava era um placar, no mínimo, mais equilibrado. Com este resultado o Patriotas acabou dando adeus à chance de estar na final da competição, que será disputada entre as equipes do Londrina e do Coritiba, em dois jogos, nos dias 01 e 07/10.

Mesmo não chegando à grande decisão, há de se tirar o chapéu para o Quadricolor do Ganchinho, que fez uma excelente campanha e conseguiu chegar entre os 4 melhores times na sua segunda participação no Paranaense. A equipe foi tão bem que também garantiu a vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior. “Isso é motivo de orgulho para o Patriotas, pois a Copa São Paulo é uma competição renomada, onde teremos a chance de enfrentar equipes de todo o país. Parabenizamos nossos atletas pela dedicação durante todo o campeonato e acreditamos que foi uma experiência enriquecedora não apenas para eles, mas também para toda a comissão técnica”, disse a diretoria do clube.

Edição n.º 1382