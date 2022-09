Patriotas FC supera o Campo Mourão e segue como líder do grupo na Terceirona Paranaense

O Patriotas FC passou com tranquilidade pelo Campo Mourão, venceu o jogo em 2X0 e se manteve na liderança do Grupo A do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão – Terceirona Paranaense. A partida foi no domingo (25/09), no Estádio Durival Britto e Silva (Vila Capanema), em Curitiba.

“O jogo inteiro nós jogamos melhor do que eles, fizemos um gol no primeiro tempo, que deu mais tranquilidade, fechando a vitória com mais um gol no segundo tempo”, comentou um dos membros da diretoria do clube, Vinicius Azevedo.



Com 15 pontos, o Patriotas lidera a classificação do grupo, seguido pelo AA Batel que assumiu a 2ª posição e tem 12 e em 3º está o Araucária ECR, com 10 pontos.

O próximo jogo do time será no sábado, 1º de outubro, às 15h30, contra o AA Batel, no Estádio Waldomiro Gelinski, em Guarapuava.



Sub 20



No Campeonato Paranaense Sub20 o Patriotas não está tendo a mesma sorte. Sofreu mais uma derrota, dessa vez para o Londrina, por 1X0, e agora complicou sua situação. “O jogo em Londrina foi muito difícil, tivemos algumas oportunidades e não soubemos aproveitar. Num lance de desatenção nossa, eles fizeram o gol do jogo. Apesar de mais uma derrota, ainda temos chances de classificação, mas agora ficou bem mais complicado, só a vitória nos interessa no próximo jogo”, disse Azevedo.



Na sexta-feira (30) o Patriotas jogará contra o Coritiba, às 15h30, no CT Toca do Jacaré, em Curitiba. “Precisamos do apoio da torcida, será um jogo decisivo pra nós”, convidou Azevedo.