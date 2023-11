Patriotas FC treina pesado para a Copinha São Paulo que começa em janeiro

A Copinha São Paulo inicia no dia 2 de janeiro de 2024. Embora ainda faltem cerca de dois meses para a estreia na competição, o Patriotas FC, que garantiu vaga na competição ao ficar entre os quatro finalistas do Campeonato Paranaense Sub20, está treinando de forma intensa. A equipe ainda não sabe quem irá enfrentar, pois o sorteio dos grupos só deverá ocorrer no início de dezembro.

Segundo o clube, a preparação para a Copinha começou logo após o final da participação no estadual da categoria. Os atletas que estavam jogando na competição ganharam uma folga de duas semanas, e a comissão técnica, durante esse período, trabalhou com os atletas recém contratados. “O grupo, com todo o elenco, se reuniu no início do mês de outubro e vem treinando forte para essa competição tão importante”, afirma a diretoria.

Todos os atletas que irão participar da competição estão inscritos no BID – Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol. O grupo que o treinador Sérgio Ramirez e sua comissão técnica vem trabalhando tem 32 jogadores, mas para a Copinha serão inscritos 30. “O Patriotas manteve os atletas que se destacaram no estadual e trouxe alguns reforços pontuais”, explica a diretoria.

Amistosos

Também para “esquentar” os preparativos pré-Copinha, o Patriotas vem participando de amistosos, um deles foi contra o Patriotas Fútbol Club Paraguay, co-irmão do time brasileiro, um clube fundado dentro da mesma parceria com a empresa Fertilize. “Eles foram campeões da Liga local em 2023 e a premiação era virem jogar em Curitiba. Tivemos duas partidas amistosas, com nossos reservas jogando no começo e depois os dois elencos principais de cada sub-20. Foi importante para testar o elenco, a formação e outros detalhes que ainda precisam de ajustes. Essas partidas já serviram como um grande teste”, comentou a diretoria.

