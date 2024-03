Patriotas FC vai estrear no Paranaense Sub-20 contra o Iraty no próximo sábado (16)

O Patriotas FC está contando os minutos para estrear no Campeonato Paranaense Sub-20. A primeira participação do time será neste sábado, 16 de março, às 15h30, contra o Iraty, no CT Toca do Jacaré.

Com o elenco já definido e afiado para a estreia, o Patriotas prefere manter suspense sobre a equipe titular, os nomes só serão divulgados uma hora antes do início da partida.

“A expectativa para este início de campeonato é muito boa, nossa equipe está 100% disponível para a comissão técnica, não temos ninguém no departamento médico. Os treinos seguem a todo vapor, sob o comando do técnico Alan Ribeiro, que também foi o último técnico campeão do torneio. Esperamos contar com torcida no sábado, todos são nossos convidados. A entrada para assistir ao jogo será 1 kg de alimento não perecível”, convida a diretoria do Patriotas.

No Campeonato Paranaense da Segunda Divisão – Segundona, o Patriotas vai estrear no dia 11 de maio, contra o Paraná Clube. A competição reunirá 24 equipes, divididas em 2 grupos. O Patriotas está no grupo B e é cabeça de chave da competição, por ter sido um dos melhores colocados em 2023.