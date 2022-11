Patriotas foi o vice-campeão da Terceirona Paranaense

O Patriotas FC foi o vice-campeão da Terceirona Paranaense 2022, na sua segunda participação no campeonato. A disputa pelo título aconteceu no domingo (19/11), contra o Grêmio Maringá, que venceu a segunda partida da final por 2X0. O jogo aconteceu no Estádio Municipal Willie Davids, na casa do adversário. Na partida de ida, os times haviam igualado as chances, ao empatarem em 1X1.

Com o 2º lugar na competição, o Patriotas também garantiu o acesso à Segundona Paranaense 2023. Além do troféu de vice, o time recebeu troféus com o goleiro Ricardo Vilar, o menos vazado da competição, e o atacante Rafael Xavier, que dividiu a artilharia com um atleta do Maringá.

O diretor do clube, Vinicius Azevedo, comentou o resultado do jogo: “Tivemos duas oportunidades logo no início e não aproveitamos, na sequência o Maringá teve uma chance e fez o gol, sem chances pro nosso goleiro. Não jogamos bem, mas mesmo assim tínhamos a posse da bola. Em outro ataque do Maringá, eles ampliaram o placar, fechando o primeiro tempo em 2X0. No segundo tempo não voltamos muito bem, ainda assim tivemos mais chances que o adversário. Tivemos um pênalti que foi desperdiçado pelo nosso artilheiro e uma bola no travessão. Infelizmente não era nosso dia mesmo, porém o importante é que a vaga na Segundona está garantida”.

Segundo ele, o campeonato paranaense está previsto para iniciar em abril.