Patriotas perde para o Coritiba no jogo de ida das quartas de final do Paranaense Sub-20

O Patriotas FC se complicou no Campeonato Paranaense Sub-20, após perder a partida de ida das quartas de final para o Coritiba por 2X0 na rodada de domingo (21/07). O time sofreu os dois gols no segundo tempo, o primeiro aos 38 minutos e o segundo aos 53 minutos.

Com a derrota na primeira partida, o Quadricolor terá que vencer o próximo jogo, que será no sábado (27), às 15h, no Estádio Atílio Gionédis, por 3 gols de diferença, para conseguir se classificar para as semifinais. Se o Coritiba perder de 2X0, a decisão será nos pênaltis, porém se houver um empate, o Patriotas estará fora da competição.

Edição n.º 1425