Patriotas perde para o Paraná na Segundona Paranaense e cai para a 4ª posição

O Patriotas FC perdeu por 1X0 para o Paraná Clube na 7ª rodada do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, e caiu da 3ª para a 4ª posição na tabela, somando 13 pontos. A partida aconteceu no sábado (15/06), no Estádio Durival de Britto e Silva.

O gol do tricolor da Vila saiu aos 14 minutos do primeiro tempo, dos pés do camisa 11 Alex Nemetz, o Quadricolor do Ganchinho ainda tentou buscar o empate, mas não conseguiu reverter o placar.

No próximo domingo (23), às 11h, o Patriotas enfrentará o Paranavaí, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Sub-20

No Paranaense Sub-20 o Patriotas é o segundo colocado do Grupo D, com 6 pontos. Venceu o Azuriz em casa, no CT Toca do Jacaré, na rodada de sexta-feira (14/06), por 3X2. Abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo com o gol do Diogo Henrique. Aos 33 minutos levou o primeiro gol do Azuriz e aos 49 minutos sofreu o segundo gol, fechando a primeira etapa do jogo em desvantagem no placar.

O Patriotas voltou do vestiário disposto a reverter o placar, e assim o fez. Aos 33 minutos do segundo tempo, Aldry Carvalho marcou o gol do empate e aos 38 minutos Gustavo Pudpala marcou o gol da vitória para o Quadricolor.

No próximo sábado (22), às 15h30, o Patriotas volta a jogar em casa e enfrentará o Cascavel, no CT Toca do Jacaré.

Edição n.º 1420