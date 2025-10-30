No sábado (25), o Patriotas FC recebeu em casa o Paraná Clube na primeira partida das semifinais daCopa Paraná Sub-20 e foi superado por 1X0. O gol do adversário foi marcado aos 21 minutos do primeiro tempo e apesar de todos os esforços, o Quadricolor não conseguiu reverter o resultado.

Na outra partida, o Foz do Iguaçu e o Rio Branco brigam pela outra vaga. Os dois empataram em 2X2 no jogo de ida e quem vencer o confronto da volta estará na final.

No início da semana o Patriotas já se reapresentou para os treinos no CT Toca do Jacaré. Mesmo debaixo de chuva, o ritmo não foi aliviado, pois o time precisa estar afinado para encarar os próximos 90 minutos em busca da vaga na final.  

A partida de volta entre Patriotas X Paraná Clube acontece no próximo sábado (01/11), na Vila Capanema, às 15h. O time precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença, se empatar está fora e se a diferença for de um gol a favor, a decisão vai para as penalidades.  

