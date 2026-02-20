A Federação Paranaense de Futebol – FPF divulgou a tabela oficial com os jogos do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão – Segundona Paranaense, e agora ficou definido que o Patriotas FC enfrentará o Batel no Estádio Municipal Atílio Gionédis, em Campo Largo, onde fará o mando dos seus jogos. A partida de estreia do Quadricolor será às 16h do dia 28 de fevereiro.

Com otimismo em acessar à elite, o treinador físico do clube reforçou os treinos para que o elenco possa alcançar seu auge físico. Mas não é só a parte física que conta na preparação, por meio de treinos e amistosos os atletas também recebem instruções da parte técnica e tática. A partir disso, o Patriotas garante um time pronto para a disputa.

Edição n.º 1502.