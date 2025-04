Patriotas sofre derrota para o Operário na 2ª rodada do Paranaense Sub-20

Com um jogador a menos desde o início do segundo tempo o Patriotas FC foi superado pelo Operário na segunda rodada do Campeonato Paranaense Sub-20, realizada no sábado (05/04), no CT Toca do Jacaré. O adversário abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, com o jogador Eduardo Mosconi, e aos 23 minutos Ruan Lima marcou o gol do empate do Quadricolor.

O segundo tempo começou com os dois times igualados no placar, até que aos 15 minutos de jogo, Eduardo Mosconi marcou mais um gol para o Operário, deixando a equipe à frente. O Patriotas novamente buscou o empate, porém acabou sofrendo mais um gol aos 32 minutos, marcado por Pedro Lucas, que deu o resultado final ao jogo: 3X1.

O destaque da partida foi o árbitro Luiz Ricardo Costa Leite, que distribuiu 8 cartões amarelos no jogo. Isso mesmo! Foram 4 cartões para cada equipe. O Patriotas ainda teve dois cartões vermelhos e a expulsão no segundo tempo dos jogadores João Vitor das Neves Xavier aos 4 minutos; e Pedro Fister aos 33 minutos.

O Patriotas volta a jogar em casa (CT Toca do Jacaré) pela terceira rodada do Paranaense Sub-20, que será do sábado (12/04), às 18h30, tendo como adversário o Hope.

SEGUNDONA PARANAENSE

Pelo Campeonato Paranaense de Futebol Profissional 2ª divisão – 2025, o Patriotas fará sua estreia no próximo sábado (12/04), às 15h30, contra o Nacional. A partida será no Estádio Municipal Fernando Charbub Farah, em Paranaguá.

Além do Quadricolor, participam desta edição da Segundona Paranaense os times do Batel, Foz do Iguaçu, Galo Maringá, Iguaçu, Laranja Mecânica, Nacional, Paranavaí, PSTC e Toledo. Este último será o adversário do Patriotas na 2ª rodada, prevista para 20 de abril (domingo).

