Patriotas sofre sua primeira derrota no Paranaense Sub-20

O Patriotas FC sofreu sua primeira derrota no Campeonato Paranaense Sub-20, frente à equipe do Apucarana. O jogo, que fechou em 2X1 para o adversário, aconteceu na sexta-feira (05/04), no Estádio Municipal Olímpio Barreto. O Patriotas levou o primeiro gol aos 44 minutos do primeiro tempo e conseguiu buscar o empate nos 46 minutos, com o gol de Nivaldo Ferreira.

No segundo tempo o time entrou em campo disposto a correr atrás do desempate, mas o Apucarana levou a melhor e logo nos dois minutos iniciais marcou seu segundo gol. Na sequência do jogo, mesmo sendo valente em campo, o Patriotas não conseguiu mais buscar o empate ou a vitória.

No próximo sábado (13), às 15h30, o Patriotas enfrentará o Prudentópolis pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. A partida será em casa, no CT Toca do Jacaré.