Patriotas sofre virada e é derrotado pelo Figueirense em Santa Catarina

Em partida válida pela segunda rodada da Copa Sul Sub-20, o Patriotas foi até Palhoça enfrentar o Figueirense. Após sair perdendo logo no início do jogo, o Jacaré mostrou rápida reação e virou o placar em pouco tempo, com gols de Miranda e Didi. O time foi dominante até o final do primeiro tempo, sem levar sustos.

No segundo tempo, a equipe mandante mudou de atitude e conseguiu virar o jogo novamente, dentro de 5 minutos. O Jacaré lutou até o fim pelo resultado, mas não conseguiu buscar. Fim de jogo em Palhoça: Figueirense 3×2 Patriotas. O próximo confronto do Jacaré será no sábado (21/09), contra o Criciúma, no sul de Santa Catarina, às 15h.

Edição n.º 1433.