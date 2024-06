Patriotas vence mais uma na Segundona Paranaense e é o 3º na classificação

O Patriotas FC ganhou mais uma partida no Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, dessa vez contra o Rio Branco, pelo placar de 1X0. A partida aconteceu no sábado (08/06) e foi válida pela 6ª rodada.

Com este resultado o time passou para a 3ª posição na classificação, com 13 pontos, mesma pontuação do vice-líder Paranavaí, que tem um melhor saldo de gols. O gol da vitória do Patriotas aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo, com o jogador Paulo Roberto de Brito.

No próximo sábado (15) o Patriotas enfrentará o Paraná Clube, pela 7ª rodada da Segundona. O jogo será às 18h30, no Estádio Durival de Britto e Silva.

Sub-20

No Paranaense Sub-20 o Patriotas começou bem a segunda fase, com a vitória de 1X0 em cima do Operário. O gol foi marcado aos 16 minutos do primeiro tempo, pelo Mateus dos Santos. O placar favorável garantiu ao Quadricolor os primeiros três pontos da etapa.

Na próxima sexta-feira (14), o time receberá a equipe do Azuriz em casa, no CT Toca do Jacaré, às 15h.