Patriotas vence o Apucarana e assume liderança da Segundona Paranaense

A vitória de 1X0 contra o Apucarana na última rodada da Segundona Paranaense levou o Patriotas FC ao topo da tabela de classificação. O time soma 10 pontos e ultrapassou o PSTC, que até então era o líder e agora aparece com 8 pontos. O jogo aconteceu no sábado (20/05), no Estádio Municipal Olímpio Barreto, casa do adversário.

Para o clube, a vitória reflete o objetivo maior do Patriotas que é conseguir o acesso à Primeira Divisão em 2024. “Somos um time muito organizado, existe todo um planejamento no nosso dia a dia. Tudo foi pensado para acontecer dessa forma, pode ser que a gente tropece no caminho, tudo é possível, mas estamos trabalhando firmes pra que isso não aconteça. Nosso objetivo é conquistar pouco a pouco nosso espaço na competição, até chegarmos onde pretendemos. Graças a Deus ganhamos o jogo de sábado contra a equipe do Apucarana, que teoricamente seria um dos nossos adversários diretos na briga pelo acesso e conseguimos pular esse degrau com uma vitória importantíssima”, afirma o diretor de futebol José Negreiros.

O próximo adversário do Patriotas será o Araucária ECR, último colocado na tabela de classificação. A partida será no sábado (27/05), às 18h30, no Estádio Durival de Britto e Silva, em Curitiba.

O time juvenil está focado na classificação do Paranaense Sub20.

Sub 20

O time juvenil do Patriotas também venceu na última rodada do Paranaense Sub20 realizada no sábado (20), no CT Toca do Jacaré, em Curitiba. E não foi por um placar “magro”, já que aplicou uma goleada de 7X0 em cima do Rio Branco. O time fez uma excelente partida e conseguiu sua segunda vitória contra o mesmo adversário. “Já era um resultado esperado porque ganhamos a primeira partida na casa deles, então nada mais justo do que ganhar deles na nossa casa também”, disse Negreiros.

Segundo ele, o time foi merecedor desse resultado porque durante toda a partida foi melhor em campo. “Acreditamos na classificação do nosso Sub20, porém ainda temos um jogo difícil pela frente, contra o São Joseense. A partida será no dia 3 de junho (sábado), às 15h30, no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen, em São José dos Pinhais”, afirma.

