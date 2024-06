Patriotas vence o Apucarana na Segundona Paranaense e assume a vice-liderança

O Patriotas FC venceu o Apucarana por 2X1 na 5ª rodada do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão e assumiu a vice-liderança, com 10 pontos. O jogo aconteceu no sábado (01/06), no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

O time tomou um gol aos 42 minutos do primeiro tempo e foi para o vestiário em desvantagem no placar. Voltou para o segundo tempo decidido a reverter o jogo e aos 6 minutos, Juan Benitez marcou o gol do empate. Superior em campo, o Patriotas balançou a rede novamente aos 35 minutos, com o jogador Marcos Soares.

No próximo sábado (08) o Patriotas segue para a 6ª rodada e terá como adversário nada mais, nada menos, que o líder da competição, o Rio Branco. O jogo será às 16h, no Estádio Municipal Fernando Charbub Farah, em Paranaguá.

“Já na segunda-feira iniciamos a preparação para o duelo contra o Operário. Vamos com tudo, o time todo focado em um só objetivo”, disse a diretoria do clube.