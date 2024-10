Patriotas vence o Avaí, porém se despede da Copa Sul Sub-20

Embora tenha vencido o Avaí por 3X1 na última rodada da fase classificatória da Copa Sul Sub-20, o Patriotas FC não conseguiu seguir adiante na competição devido a outras combinações de resultados do grupo. Com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o Quadricolor chegou aos 10 pontos, a mesma pontuação de Cascavel, porém com saldo de gols pior – diferença de apenas dois. O jogo aconteceu no sábado (12/10), no CT Toca do Jacaré. Os gols do Patriotas foram marcados pelos jogadores Ruan Lima, Rafael e Aldry.

Esta semana o time também comunicou a saída do técnico do Sub-20 Ageu Gonçalves, do preparador de goleiros Mauricio dos Santos e do massagista Paulo Júnior. “O clube agradece os profissionais, que durante o Paranaense da categoria chegaram até as quartas de final com uma campanha de destaque. Também agradecem a trajetória na Copa Sul Sub-20, competição na qual o Quadricolor se despediu no último sábado (12)”, disse a diretoria.

Ageu Gonçalves comandou o Patriotas em 24 jogos, com 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Os nomes que irão substituir o técnico, o preparador de goleiros e o massagista serão anunciados ainda esta semana.

Edição n.º 1437.