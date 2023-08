Patriotas vence o Foz de goleada na segunda rodada da 3ª fase do Paranaense Sub20

Após sofrer uma derrota para o Athletico na primeira rodada da 3ª fase do Campeonato Paranaense Sub20, o Patriotas FC deu a volta por cima e goleou o Foz do Iguaçu em 5X0 na 2ª rodada, que aconteceu no sábado (05/08).

Muito mais focado em campo e disposto a apagar da memória a derrota na estreia da fase, o time fez uma ótima partida. Encerrou o primeiro tempo já em vantagem, com o placar de 3X0, e na volta do intervalo, marcou mais dois, confirmando a vitória por 5X0. Dois gols foram marcados pelo jogador Mazzuti. Nil, Mirandinha e Ícaro marcaram um gol cada.

No próximo sábado (12) o adversário do Quadricolor do Ganchinho será o Maringá, às 15h30, no CT Toca do Jacaré, em Curitiba. “Queremos passar pelo Maringá, depois vamos para duas partidas fora de casa. Nossa equipe está focada, alguns atletas que estavam lesionados estão de volta aos treinos, brigando por uma vaga no time”, comentou o diretor executivo do clube, Jadir Setti.

Edição n. 1375