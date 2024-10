Patriotas vence o Hope e chega a cinco jogos de invencibilidade na Copa Paraná Sub-20

O Patriotas venceu o Hope por 4X1 fora de casa na tarde de quarta-feira (23/10), e além da classificação antecipada, já conquistada na rodada passada, agora garantiu a primeira posição do grupo na Copa Paraná Sub-20.

Dos quatro gols do Quadricolor, dois foram marcados pelo jogador Ruan Lima, já os atletas Jackson e Maycon marcaram um gol cada. Com mais este resultado positivo, o time segue invicto até agora, com 100% de aproveitamento.

O Patriotas volta a jogar na próxima quarta-feira (30), às 15h, em casa, no CT Toca do Jacaré, diante do Operário, pela última rodada da fase de grupos da competição.

Edição n.º 1438.