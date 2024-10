Patriotas vence o Hope pela terceira rodada da Copa Paraná Sub-20

Jogando em casa, no CT Toca do Jacaré, nesta quarta-feira (09/10), o Patriotas venceu o Hope pela terceira rodada da Copa Paraná Sub-20. Os três gols foram marcados ainda no primeiro tempo da partida pelo jogador Jackson, que anotou o primeiro Hat Trick da história do clube. No segundo tempo, a equipe visitante descontou, mas não foi suficiente para buscar o resultado, terminando em vitória de 3X1 do Patriotas, que mantém 100% de aproveitamento na competição, liderando seu grupo.

Até agora o Quadricolor fez três jogos no campeonato, com três vitórias e está a cinco pontos de diferença do segundo colocado. A primeira rodada foi disputada no CT UEPG, em Ponta Grossa, diante do Operário, com vitória do Patriotas por 2X1, com gols de Ruan Lima e Miranda.

Na segunda rodada o Quadricolor jogou em casa, contra o Vasco da Gama (Pilarzinho), e venceu por 4X1, mesmo jogando com o “G2”, com gols de Federico, Jackson, Maranhão e Vitinho. Pela terceira rodada, novamente em casa, recebeu o Hope, no CT Toca do Jacaré, e conquistou sua terceira vitória, com três gols de Jackson.

Edição n.º 1436. Foto: @benofotos