Patriotas vence o Maringá pela 3ª rodada da terceira fase do Paranaense Sub20

No sábado (12/08) o Patriotas FC contabilizou mais uma vitória no Campeonato Paranaense Sub20. Venceu o Maringá por 2X1, no jogo válido pela 3ª rodada da terceira fase do Paranaense. “Foi um jogo muito disputado e o campo estava pesado. A chuva tinha dado uma trégua, mas o gramado estava encharcado. Felizmente conseguimos um resultado que foi bem importante pra gente, vencemos o Maringá, um time forte, que estava invicto na competição”, disse o diretor Jadir Setti.

Os gols do Patriotas foram marcados pelos jogadores Kauan, no primeiro tempo e Miranda no segundo tempo. O próximo adversário do time será o Foz do Iguaçu, na sexta-feira (18), às 15h, no Estádio ABC, em Foz. “Nossas expectativas para este jogo são as melhores possíveis, temos grandes chances de vencer, o time está motivado para isso conclui Setti.

